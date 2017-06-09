09.06.2017 17:15

На муниципальных парковках появятся бесплатные зарядки для электромобилей

Бесплатными зарядками для электромобилей планируют оборудовать все муниципальные парковки в Харькове.



RIA.com

Об этом сегодня, 9 июня, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономическому развитию и собственности Харьковского городского совета сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, для города установка зарядок также будет бесплатной.

«Харьков позиционируется как зеленый город, в котором большая часть пассажиров перевозится электротранспортом. Теперь у нас появилась возможность простимулировать повышение доли частных легковых электромобилей, что улучшит экологическую обстановку в городе. Спрос на эту услугу есть, поэтому людям надо дать такую возможность, тем более, что фирмы делают это за свои средства, а у нас повышается привлекательность парковок. За электроэнергию будут платить компании, которые занимаются продажей электромобилей. А вложений со стороны городской власти здесь нет», - отметил Сергей Дульфан.