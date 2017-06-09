09.06.2017 19:48

Участники «Депутат квеста» побывали в Верховной Раде

Молодые и активные участники 1-го проекта «Депутат квест», который проходил в Харькове, побывали с экскурсией в Верховной Раде. Такое путешествие для них, как и обещал, организовал заместитель председателя областного совета Владимир Скоробагач.



РБК-Украина

Для участников проекта «Депутат квест», который проходил в Харькове по инициативе заместителя председателя облсовета Владимира Скоробагача, поездка в Верховную Раду Украины стала главной наградой. И наградой не только интересной, но еще познавательной.

«Мне очень понравилась поездка в Киев в Верховную Раду. Мы много всего узнали, сдружились с ребятами, узнали о составе и порядке формирования Парламента, об истории его создания, пообщались с депутатами и познакомились с ними поближе», - рассказывает участник проекта «Депутат квест» Александр Васюк.

Уже вернувшись из такой однодневной командировки, участники проекта до сих пор под впечатлением. Ведь могли не просто видеть залы и кулуары парламента, но и окунуться в рабочую атмосферу народных избранников и задать им немало вопросов.

«Мы смогли пообщаться с депутатами и узнать некоторые секреты. Я лично интересовался, каким же образом баллотироваться в Верховную Раду, чтобы действительно все получилось, на что мне сказали, будь самим собой, и все получится», - делится участник проекта «Депутат квест» Евгений Кокин.

Они уверены все удастся, ведь чувствуют в себе силы, а главное имеют большое желание развивать свой город, область, страну. А идея проекта, отмечает в свою очередь Владимир Скоробагач, и заключалась в том, чтобы дать молодежи возможность реализоваться.

«Я считаю, что необходимо больше давать возможности молодому поколению участвовать в жизни нашей страны. Благодаря их идеям мы имеем достижения в науке, культуре, спорте, образовании. Я считаю, что именно эти люди должны вывести нашу страну на новый более высокий уровень развития, и такой проект как «Депутат квест» призван заинтересовать молодежь и показать им чем живет наша страна и наш регион. В целом я считаю это очень положительный для молодежи проект», - говорит заместитель председателя Харьковского областного совета, руководитель фракции партии «Відродження» в Харьковском облсовете Владимир Скоробагач.

Он уверен, это только начало такого плодотворного сотрудничества с молодежью, и обещает, что уже скоро начнется новый сезон проекта.