12.06.2017 15:54

Харьковская область получила «золото» на выставке «Агро-2017»

На ХХІХ Международной агропромышленной выставке «Агро-2017», проходившей 7-10 июня в Киеве, Харьковщину представляли более 70 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.



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В день открытия экспозиции представители нашего региона провели «День Харьковской области».

«В рамках мероприятия КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» и ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина» провели дегустацию продукции. Совместное украинско-израильское предприятие «Полюс ЛТД» украсило областную экспозицию шоколадно-вафельным тортом весом 16 кг, на котором были изображены достопримечательности Харьковщины», - рассказали о выставке в Департаменте агропромышленного развития ХОГА.

Среди предприятий, принявших участие в выставке, одну из самых ярких экспозиций представили хлебозавод «Салтовский» и Салтовский мясокомбинат.

Сахарную отрасль региона представило предприятие «Харьковсахарсбыт», мукомольно-крупяную - Новопокровский КХП, «Олимп», «Сто пудов», «ЮВИН», «Терра», «Техноком», хлебобулочные изделия - хлебозавод «Новобаварский», масличное производство - Приколотнянский МЭЗ, Шаровский производственный комплекс и Нововодолажский масложировой комбинат ТМ «Жирновъ», молочную отрасль - предприятия «С-транс», Купянский молочноконсервный комбинат, «Ра-2», кондитерскую - Харьковская бисквитная фабрика, «Авеста» и производственно-кондитерская группа «Лесная сказка». Производство напитков на Харьковщине презентовали ликеро-водочный завод «PRIME», Харьковский завод шампанских вин, «САН ИнБев Украина», завод «Березовские минеральные воды» и Чугуевский завод минеральных вод.

Овощную экспозицию представляли Змиевская овощная фабрика и Институт овощеводства и бахчеводства НААН Украины, производство фруктов представила фирма «Сады Украины».

Активное участие в выставке принимали Харьковский мясокомбинат, Салтовский мясокомбинат, Роганский мясокомбинат и Государственная исследовательская станция птицеводства НААН Украины.

По итогам выставки Харьковская область была награждена золотой медалью в номинации «За лучшее освещение регионального развития и выставочную экспозицию среди областей Украины».