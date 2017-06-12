12.06.2017 16:48

В «OpenGrantsSchool» подвели итоги обучения

Заключительное занятие в Школе социального проектирования и грантрайтинга «OpenGrantsSchool» прошло 10 июня.



city.kharkov.ua

Более двух месяцев 200 человек проходили интенсивное обучение, генерировали идеи и разрабатывали собственные проекты.

На заключительном занятии все, кто успешно завершил обучение, получили сертификаты, а также были представлены лучшие проекты слушателей школы. Как отметили организаторы, большая часть участников начала внедрять свои социальные инициативы и идеи в жизнь.

Школа грантрайтинга получила поддержку от польских партнеров - из Люблина в Харьков приехали эксперты в области управления проектами и социального предпринимательства. Они представили лучшие наработки европейской практики управления проектами и поделились с участниками школы польским опытом.

Как отметил директор управления неинвестиционных проектов Администрации города Люблина Кшиштоф Лонтка, «OpenGrantsSchool» - нужная инициатива, которая принесет пользу Харькову.

«Приятно, что эта школа работает именно в Харькове. Вы - на другом интеллектуальном уровне, вы понимаете, что важно, и реализуете такие проекты. В Западной Украине некоторые города имеют практический опыт, но они не управляют им стратегически. Проект «OpenGrantsSchoоl» - это заявка на стратегическое управление, в нем не только обучение по проектному управлению и грантрайтингу, но и воплощение в жизнь проектов, безусловно, полезных для Харькова», - сказал эксперт.

Справка. Организатор проекта «OpenGrantsSchool» - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.