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12.06.2017  16:48   

В «OpenGrantsSchool» подвели итоги обучения

Заключительное занятие в Школе социального проектирования и грантрайтинга «OpenGrantsSchool» прошло 10 июня.


city.kharkov.ua
Более двух месяцев 200 человек проходили интенсивное обучение, генерировали идеи и разрабатывали собственные проекты.
 
На заключительном занятии все, кто успешно завершил обучение, получили сертификаты, а также были представлены лучшие проекты слушателей школы. Как отметили организаторы, большая часть участников начала внедрять свои социальные инициативы и идеи в жизнь.
 
Школа грантрайтинга получила поддержку от польских партнеров - из Люблина в Харьков приехали эксперты в области управления проектами и социального предпринимательства. Они представили лучшие наработки европейской практики управления проектами и поделились с участниками школы польским опытом.
 
Как отметил директор управления неинвестиционных проектов Администрации города Люблина Кшиштоф Лонтка, «OpenGrantsSchool» - нужная инициатива, которая принесет пользу Харькову.
 
«Приятно, что эта школа работает именно в Харькове. Вы - на другом интеллектуальном уровне, вы понимаете, что важно, и реализуете такие проекты. В Западной Украине некоторые города имеют практический опыт, но они не управляют им стратегически. Проект «OpenGrantsSchoоl» - это заявка на стратегическое управление, в нем не только обучение по проектному управлению и грантрайтингу, но и воплощение в жизнь проектов, безусловно, полезных для Харькова», - сказал эксперт.
 
Справка. Организатор проекта «OpenGrantsSchool» - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, грант, харьков
 
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