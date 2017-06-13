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13.06.2017  09:10   

300 жителей Харьковщины получат единоразовую денежную помощь

Около 300 жителей Харьковщины получат адресную денежную помощь.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

12 июля состоялось заседание комиссии по оказанию одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Члены комиссии рассмотрели 300 обращений по поводу материальной помощи на общую сумму 2,5 миллиона гривен.

Денежную помощь получат онкобольные и граждане, нуждающиеся в протезировании или лечении; бойцы, раненые в зоне АТО; граждане, пострадавшие в результате пожара и других социально-бытовых факторов.

Тэги:  облсовет, харьков
 
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