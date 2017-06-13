300 жителей Харьковщины получат единоразовую денежную помощь

Около 300 жителей Харьковщины получат адресную денежную помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.
12 июля состоялось заседание комиссии по оказанию одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Члены комиссии рассмотрели 300 обращений по поводу материальной помощи на общую сумму 2,5 миллиона гривен.
Денежную помощь получат онкобольные и граждане, нуждающиеся в протезировании или лечении; бойцы, раненые в зоне АТО; граждане, пострадавшие в результате пожара и других социально-бытовых факторов.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
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