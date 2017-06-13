13.06.2017 19:34

В Харькове хотят восстановить известное старое здание

Памятник архитектуры, здание бывшей мануфактуры Ивана Миндовского, построенного в начале XX века, хотят сохранить и восстановить.



city.kharkov.ua

Автор проекта здания - архитектор Александр Ржепишевский, который в 1910 году переехал в Харьков и исполнял обязанности внештатного городского архитектора. По его проектам в городе построено 27 зданий. Бывшая мануфактура Миндовского была уникальной постройкой для Харькова того времени. В основу конструкции положен монолитный железобетонный каркас, а фасады почти полностью остеклены, как в первых американских небоскребах. До 1970-х годов в здании располагалась протезная фабрика, а в 1990-х дом начали реконструировать и построили там казино.

Сейчас здание полностью заброшено – в феврале этого года там произошел пожар, виновников которого правоохранители так и не нашли.

С просьбой сохранить памятник архитектуры в городской совет была направлена петиция, а сегодня, 13 июня, этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета.

Как сообщил главный специалист Национального банка Украины Александр Демедюк, в 2008 году центральный банк выдал Земельному банку кредит, а здание по ул. Рождественской, 6 получил в залог. Часть кредита осталась непогашенной, поэтому с 2015 года памятник архитектуры перешел в собственность главного финучреждения страны. Сейчас его планируют выставить на торги.

Администрация Холодногорского района, на территории которого расположено здание, обратилась в Нацбанк с просьбой привести дом и территорию вокруг него в порядок - вывезти мусор, установить ограждение и охрану. Как отметила начальник отдела социально-экономического развития райадминистрации Елена Барская, в администрацию поступают жалобы от жителей района, и Национальный банк обязан привести в порядок принадлежащее ему здание. Это поможет сохранить памятник архитектуры и сделать его безопасным.

В банке пообещали принять меры - установить решетку на первом этаже, выше установить декоративную сетку, а также оградить внутренний двор забором и организовать там охрану.

В районной администрации также отметили, что в здании можно было бы создать муниципальную галерею современного искусства, но для этого необходимо его выкупить у Нацбанка. Как сообщил председатель постоянной депутатской комиссии Габриел Михайлов, этот вопрос еще требует детального изучения. Необходимо создать комиссию, которая изучит такую возможность. Кроме того, если потребуется, депутаты еще раз направят обращение в Нацбанк с просьбой сохранить здание и привести его в порядок.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы сохранить этот памятник архитектуры. Кроме того, нельзя, чтобы этот дом находился в таком состоянии, как сейчас, чтобы мимо него невозможно было пройти из-за мусора, чтобы стояли разбитые окна, тем более - в здание могут зайти дети. У Нацбанка есть все возможности для наведения там порядка», - сказал Габриел Михайлов.