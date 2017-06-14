14.06.2017 08:30

Facebook введет плату за новости

Социальная сеть Facebook создает функцию, которая позволит пользователям оплачивать материалы СМИ непосредственно с мобильного приложения.



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Об этом пишет The Wall Street Journal.



По сведениям источников издания, данная функция будет запущена до конца 2017 года.



На первом этапе планируется ввести оплату для публикуемых через функцию Instant Articles. Данное приложение позволяет СМИ публиковать материалы непосредственно на Facebook без ссылки на их сайты, в свою очередь сокращает время загрузки на мобильных устройствах.



Также обсуждается форма оплаты, в рамках которой пользователям будет доступно некоторое количество материалов бесплатно. После исчерпания лимита пользователь получает возможность внести денежные средства.



СМИ призвали Facebook включить подписку на Instant Articles еще в мае 2015 года. Тогда руководство Facebook отказалась от этой идеи, поскольку "не хотело вводить барьеры между своими пользователями и контентом".