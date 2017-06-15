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15.06.2017  16:25   

В «Бузке» готовят выставку детских рисунков, посвященных охране окружающей среды

В экспозиции будут представлены лучшие работы участников областного конкурса рисунка «Мир и Я».


kharkivoda.gov.ua
Конкурс, посвященный Всемирному дню охраны окружающей природной среды, проводился в Харьковской области в течение февраля - апреля при поддержке Департамента экологии и природных ресурсов ХОГА.
 
Участие в конкурсе приняли ученики школ Харькова и области. Они соревновались в трех возрастных категориях: младшая группа - 8-11 лет, средняя группа - 12-15 лет и старшая группа - 15-17 лет.
 
Всего к участию в конкурсе поступило около 200 работ в различных техниках изобразительного искусства.
 
Жюри конкурса возглавляла Вера Чурсина - член Национального союза художников Украины, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусства. Почетный член жюри - Виктор Ковтун - народный художник Украины, председатель Харьковского национального союза художников Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, профессор кафедры живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусства.
 
«Работы радуют творческим потенциалом, искренним желанием понять и принять окружающий мир. Картины детей интересны своими разноплановыми сюжетами, они подчеркивают красоту этого мира, передают вечное стремление человека к жизни и его роль в сохранении природы», - рассказали организаторы конкурса.
 
Для участия в выставке в галерее «Бузок» было отобрано около 90 работ.
 
Открытие выставки и награждение победителей конкурса «Мир и Я» состоится 21 июня в 15:00.
 
Выставка будет работать до 4 июля с 11:00 до 19:00. Вход в галерею - свободный.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, рисунок, бузок, харьков, дети
 
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