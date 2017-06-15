15.06.2017 18:48

В городе установят мемориальную доску олимпийскому чемпиону Алексею Баркалову

Мемориальную доску харьковчанину, двукратному олимпийскому чемпиону по водному поло, заслуженному мастеру спорта Украины планируют установить на ул. Баркалова, 1.



city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 15 июня, на заседании Городской комиссии по вопросам топономики и охраны историко-культурной среды.

Так, комиссия во главе с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым одобрила обращение Харьковской областной федерации водного поло с просьбой установить на здании по адресу ул. Баркалова, 1 памятную доску в честь выдающегося спортсмена.

Отметим, Алексей Баркалов – выпускник Харьковского политехнического института. Имя спортсмена было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, с 1997 по 1999 годы возглавлял Федерацию водного поло Украины.

«Этот человек действительно много сделал для развития физической культуры и спорта как для Харькова, так и для всей страны. Мемориальная доска появится на улице, которая названа его именем», - отметил Игорь Терехов.

Также комиссия приняла решение установить мемориальную доску Герою Украины Вячеславу Черноволу. Она также будет установлена в начале улицы, носящей его имя - на здании по ул. Вячеслава Черновола, 4.

Памятную доску установят также в помещении хосписа по пр. Московскому, 197. Открытие памятного знака будет приурочено к 110-летию основания в этом здании больничного храма Св. Николая Чудотворца.

Также комиссия приняла решение восстановить один из памятных знаков города. На ул. Студенческой, 4 была повреждена мемориальная доска Национальному Герою Азербайджана Виктору Серегину.