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16.06.2017  12:45   

В регионе поднимут вопрос состояния объектов повышенной опасности

Бесплатный семинар на тему «Основные требования законодательства в сфере техногенной безопасности объектов повышенной опасности» пройдет 20 июня.


rian.com.ua
Мероприятие организовано Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства. В нем в качестве экспертов примут участие ведущие специалисты Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.
 
Темы для обсуждения таковы:
 
- порядок идентификации и учета объектов повышенной опасности в соответствии с требованиями Постановления Кабинета министров Украины от 11 июля 2002 года № 956;
 
- порядок проведения декларирования безопасности объектов повышенной опасности согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 11 июля 2002 года № 956;
 
- разработка и согласование планов локализации и ликвидации аварий на объектах повышенной опасности в соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об объектах повышенной опасности № 2245-III».
 
- внедрение автоматизированных систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения в соответствии с требованиями статьи 53 Кодекса гражданской защиты и ГСН В.2.5-76:20014 «Автоматизированные системы раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения».
 
Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация по электронному адресу economist@kharkiv.biz.ua.
 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 757-42-32.
 
Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: Госпром, 2 подъезд, 2 этаж, зал заседаний, и продлится 1,5 часа.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  предприниматели, семинар, харьков
 
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