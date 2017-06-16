16.06.2017 12:45

В регионе поднимут вопрос состояния объектов повышенной опасности

Бесплатный семинар на тему «Основные требования законодательства в сфере техногенной безопасности объектов повышенной опасности» пройдет 20 июня.



rian.com.ua

Мероприятие организовано Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства. В нем в качестве экспертов примут участие ведущие специалисты Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Темы для обсуждения таковы:

- порядок идентификации и учета объектов повышенной опасности в соответствии с требованиями Постановления Кабинета министров Украины от 11 июля 2002 года № 956;

- порядок проведения декларирования безопасности объектов повышенной опасности согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 11 июля 2002 года № 956;

- разработка и согласование планов локализации и ликвидации аварий на объектах повышенной опасности в соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об объектах повышенной опасности № 2245-III».

- внедрение автоматизированных систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения в соответствии с требованиями статьи 53 Кодекса гражданской защиты и ГСН В.2.5-76:20014 «Автоматизированные системы раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения».

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация по электронному адресу economist@kharkiv.biz.ua.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 757-42-32.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: Госпром, 2 подъезд, 2 этаж, зал заседаний, и продлится 1,5 часа.