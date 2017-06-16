16.06.2017 16:20

Харьковские студенты помогут сделать город доступнее для людей с инвалидностью

Круглый стол по вопросам преобразования сферы жизнедеятельности в доступное пространство для маломобильных групп населения состоялся сегодня, 16 июня, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



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В рамках мероприятия прошла встреча-лекция архитектора Рубена Саффера из Великобритании со студентами и преподавателями университета, экспертами по доступности, членами районных комитетов доступности города. Во время лекции архитектор рассказал о лучших британских практиках создания безбарьерного пространства и ответил на вопросы.

Перед началом лекции заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что поднятая тема является очень актуальной для города.

«Городская власть изо всех сил старается решать эти проблемы, создавать более комфортные условия для жизни и безопасности людей с ограниченными физическими возможностями. Даже одна ступенька или несколько лишних сантиметров могут стать непреодолимым препятствием для многих их них. И то, что есть люди, которые заставляют нас видеть эти ступеньки, - очень важно и существенно. Благодаря им наш город становится более доступным для всех. И зарубежный опыт в этом плане нам тоже всегда будет полезен», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Вице-президент городской общественной организации «Креавита» Елена Шингарева подтвердила, что за последние годы в Харькове появилось гораздо больше доступных зданий и объектов.

«Доступность, которую мы все вместе создаем, - это то обстоятельство, которое позволяет минимизировать физические ограничения для людей с инвалидностью. Это позволяет им жить самостоятельно и независимо. Они точно так же хотят посещать магазины, получать образование, встречаться с друзьями. Да, пока нельзя сказать, что наша жизнь изменилась кардинально и что мы можем свободно передвигаться по городу. В то же время мы понимаем, что от нашей активности зависит, как будет решаться эта проблема, но гораздо в большей степени развитие доступности зависит от каждого из вас, потому что вы - будущие архитекторы, которые будут проектировать множество различных объектов», - отметила Елена Шингарева, обращаясь к студентам.

Елена Шингарева предложила реализовать совместный проект с участием студентов, городской власти и «Креавиты». По задумке, люди с инвалидностью должны определить недоступные, но значимые для них здания, парки и прочие объекты, куда затруднен доступ, а студенты ХНУГХ им. А. Н. Бекетова должны будут разработать проекты с предложениями, как улучшить ситуацию. После этого будет проведен конкурс, победители которого получат из городского бюджета средства на реализацию своих проектов. Предварительная работа начнется уже со следующей недели.