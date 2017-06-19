19.06.2017 12:21

Неделя йоги на свежем воздухе ожидает харьковчан

В рамках Международного дня йоги в Харькове с 20 по 25 июня пройдут мастер-классы и другие мероприятия.



//kh.vgorode.ua

Для харьковчан проведут мастер-классы, лекции и занятия йогой. Официальный координатор мероприятия - Украинская федерация йоги - ставит задачу познакомить всех желающих с различными направлениями йоги. Поэтому тематика мастер-классов в эти дни будет самой разной - «Йогатерапия сколиозов», «Равновесие в йоге», «Практика йоги и становление руководителя», «Мифы о хатха-йоге» и другие.

21 июня с 7:00 до 9:00 всем, кто не поленится встать пораньше, на утреннем занятии в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького инструкторы покажут, как выполнять комплекс упражнений «Сурья намаскар».



В этот же день, с 16:00 до 17:30, в зале по адресу: пл. Свободы, 8 (каб. 602) пройдет мастер-класс инструктора Прасу-йога Виктории Рябцевой «Йога для беременных».

А с 19:00 до 21:00 в коворкинге «Fabrika» (ул. Благовещенская, 1, 3 эт.) президент Украинской федерации йоги Андрей Сафронов прочитает лекцию «Социальная философия йоги».

24 июня с 10:00 до 14:00 в сквере «Стрелка» пройдет тематический йога-пикник, а с 15:00 до 19:00 в парке Горького – серия мастер-классов от Украинской федерации йоги и студий йоги Харькова.

Мероприятия пройдут по инициативе Посольства Республики Индия и при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.



С полной программой мероприятий, которые пройдут в Харькове и других городах Украины, можно ознакомиться здесь.