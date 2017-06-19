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19.06.2017  16:45   

Харьковчан знающих английский научат проводить экскурсии

В рамках проекта «По-английски о Харьковщине» 15 экскурсоводов-волонтеров осваивают основы искусства создания экскурсионного маршрута, ведения экскурсии и налаживания общения с иностранными гостями.


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В нем принимают участие студенты, ученые, преподаватели харьковских вузов, которые владеют английским на уровне В1-В2.
 
Они проходят тренинги от профессиональных экскурсоводов и полевую практику на объектах, входящих в их будущие экскурсионные маршруты.
 
«Участники проекта «По-английски о Харьковщине» готовят собственные маршруты - каждый по своей тематике. Среди них, например, «История научных и ядерных исследований» от ученого-ядерщика. Также готовятся маршруты «История медицинского образования», «НЭП в Харькове: торговля, предпринимательство», «Литературный Харьков времен Красного Ренессанса», «Из истории украинского театра» и другие. В дальнейшем представители вузов и научных учреждений смогут без переводчика проводить экскурсии по Харькову для иностранных гостей, которые будут посещать их учреждения», - рассказала координатор проекта Виктория Склярова.
 
Кроме того, в рамках проекта участники осваивают техники, которые помогут им работать с людьми с ограниченными физическими возможностями. В музейном комплексе Харьковского национального университета городского хозяйства будущим экскурсоводам продемонстрировали, как осматривают экспонаты руками гости с нарушениями зрения. Они также получили консультации по работе с гостями с проблемами слухового и двигательного аппарата. Первую «Экскурсию без ограничений» участники проекта планируют провести 28 июня, ко Дню Конституции Украины.
 
Проект реализуется ОО «Культурные инициативы» при поддержке Харьковской областной администрации.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  английский, тренинг, харьков, экскурсия
 
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