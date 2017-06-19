19.06.2017 18:21

Детей Харьковщины приглашают в школу безопасности

Занятия в школе «Помочь! Спасти! Предотвратить» пройдут 20-21 июня.



kharkivoda.gov.ua

Организатором школы выступает Харьковская областная библиотека для детей при содействии Управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации.

Грант на проведение мероприятий получены в рамках Программы национальных обменов, при финансировании Европейского Союза и Национального фонда поддержки демократии (США).

В рамках школы будет проведен круглый стол «Социальный диалог в пространстве« Культура-Образование-Гражданская защита »для библиотечных специалистов Харьковщины и руководителей областных библиотек для детей Днепра, Тернополя, Полтавы. Собственным опытом личной безопасности и защиты участников учебно-воспитательного процесса в условиях чрезвычайных ситуаций и боевых действий поделятся библиотекари прифронтовых городов Славянска Донецкой области и Новопскова Луганской области.

Занятия школы будут проходить на двух локациях.

Пленарная часть пройдет 21 июня (с 9.30 до 11.15) в Харьковской областной библиотеке для детей (вул.Алчевських, 43) с участием социальных партнеров - Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Харьковской области и Харьковской городской общественной организации «Союз Чернобыль».

Практическая составляющая Летней школы безопасности «Формирование умений и навыков безопасного поведения и необходимой помощи» развернется на базе «Фельдман Экопарк» (Дергачевский район, с. Лесное, Киевское шоссе, 12). Для детей Харькова, Богодухова, Лозовой, Чугуева, Змиева сотрудники библиотеки подготовили викторины и квесты-практикумы. На специальных площадках с 11.00 до 13.00 гостей ожидает насыщенная программа: знакомство с устройством полицейского автомобиля, пожарной машины, машины скорой помощи, встреча с кинологами, знакомство с гидравлическим оборудованием, перемещение на вакуумных носилках, поиск взрывоопасных предметов, работа с огнетушителями и тому подобное. Об этом позаботятся специалисты Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области, Харьковского городского оперативно-спасательной службы, Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, АК «Харьковоблэнерго», представители волонтерских организаций.

Приобщиться к практическим занятиям приглашаются все желающие. Телефон для справок - (097)9200528.