20.06.2017 13:16

В Богодуховском районе открыли детский сад

Открытие нового детского садика «Солнышко» на 35 мест это действительно большое событие для Сазоно-Балановской общины, в Богодуховском районе. Садика здесь не было никакого и детей приходилось возить в соседние населенные пункты.



dozor.kharkov.ua

Теперь у жителей появилось собственное детское учреждение. Родители довольны, а дети уже спешат посетить его.

«Красивый, уютный, такие нежные тона подобрали. Прекрасные кроватки, игрушки, главное дочери нравится, она хочет сюда ходить, и добираться легко», - рассказывает мама воспитанницы детского сада Елена Щеткина.

Разделила с местными жителями радость события и председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Руководитель области отметила, что осуществить желание общины удалось благодаря совместной работе жителей и всех уровней власти.

«Этот праздник нам сегодня дает возможность совместными усилиями, так как благодаря районным средствам можно было изготовить документацию, представить ее в государственный бюджет. А государство откликнулось и выделило средства. Из областного и сельского бюджетов мы смогли сделать ремонт и закупить оборудование», - информирует председатель Харьковской облгосадминистрации.

Юлия Светличная передала игрушки для детей и сертификат на мебель. Ведь детский сад уже готов принимать своих подопечных. Здесь налицо все необходимое, и для питания и для отдыха, и для обучения малышей.

«В нашем саду две группы будет. Раннего возраста, и вторая разновозрастная с 2-х до 3-х лет и с 3-х до 7 лет. В данное время у нас уже есть 33 малыша», - сообщает заведующая детского сада Наталья Рубан.

Такая работа, заверила глава области Юлия Светличная, будет продолжена. На Богодуховский район в этом году выделены средства из разных бюджетов на реконструкцию и ремонт около 25 объектов социально-гуманитарной сферы. В том числе, по словам Юлии Светличной будет возобновлено строительство школы на 190 мест, которое было заброшено несколько лет назад, а в селе Губаревка ремонт моста, кстати, работы там уже начались.

«Будем и дальше помогать развивать район и села, чтобы община увидела реальные результаты. На сегодня по инициативе Президента Украины, по плодотворному сотрудничеству с Кабинетом министров, развиваются местные и сельские бюджеты. И есть возможность эти средства вкладывать в те инфраструктурные объекты, которые нужны обществу. Надеюсь, что совместными усилиями и сельских общин и сельского бюджета и областного, и государственного конечно можно вместе создать хорошие условия для нашего будущего поколения», - говорит председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

В регионе в целом уделяется большое внимание развитию образования. Второй год подряд Харьковская область, согласно рейтингу Кабмина, является лидером в стране в направлении «Доступности и качества услуг в сфере образования», и занимает первое место, опережая даже Киев. В области постоянно улучшают материально-техническую базу учебных заведений, работают над созданием опорных школ, и впервые за последние 12 лет возводят новую школу в Песочине. Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная добилась, чтобы на ее строительство были выделены средства из государственного и областного бюджетов.