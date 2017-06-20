20.06.2017 17:05

Для харьковских школьников организовали новый IT-проект (ФОТО)

Проект «IT for you» презентовали школьникам представители Молодежного совета при Харьковском городском голове 19 июня в хабе социальной активности «Студия 42».



city.kharkov.ua

Этот проект направлен на поддержку детей из социально незащищенных семей. Для участия в программе были отобраны 60 учеников 10-х классов. В рамках проекта старшеклассников обучат информационным технологиям, основам и навыкам веб-дизайна. Участники программы будут осваивать ораторское искусство, финансовый контроль, тайм-менеджмент, а также научатся работать на фриланс-бирже. Занятия рассчитаны на три месяца.

Представители Молодежного совета уверены, что подобные знания помогут школьникам в дальнейшем выборе профессии.

По итогам обучения дети выполнят дизайнерский проект, который будет представлен руководству города. Также лучшим дизайнерам, которые проявят себя на проекте, будет на два месяца бесплатно предоставлено помещение для работы.

Отметим, проект «IT for you» был организован при поддержке Департамента образования.