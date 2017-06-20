20.06.2017 18:53

Как харьковские школьники оздоравливаются в загородных лагерях

Летняя смена в пришкольных лагерях отдыха закончилась. Зато в разгаре работа загородных лагерей по оздоровлению.



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В летнем лагере «Факел» КП «Харьковводоканал» продолжается первая смена. В общем, отдыхают и оздоравливаются около 90 харьковских школьников в возрасте от 6 до 16 лет.

«Приехали очень радостные. Тут сейчас игры всякие, спартакиады открывали, настольный теннис, шашки, шахматы, соревнования по футболу. Нам очень нравится, вот дискотеки диджей постоянно устраивает, все здесь круто», - говорит школьник Вячеслав Мелкумян.

«Все преимущества в том, что мы приезжаем, знакомимся. Мы как одна дружная семья. Можно сказать, что лагерь это второй дом, вторая семья», - добавляет школьник Максим Подчасов.

Чтобы летний отдых был незабываемым и в то же время полезным для детей в лагере «Факел» подготовили разнообразную программу. Кроме ежедневных игр, развлекательные и творческие конкурсы, спортивные соревнования и мастер-классы.

«Эта смена у нас посвящена украинским традициям. Мы сегодня будем проводить «Українські вечорниці». Также у нас будут проводиться «Козацькі розваги» на самого быстрого, ловкого и умелого. Каждый день работает кружок «Очумелые ручки»», - информирует начальник детского заведения оздоровления и отдыха «Факел» Евгения Брусникина.

Впрочем, развлечения развлечениями, а режим дня никто не отменяли. Поэтому в распорядке и дневной отдых, и шестиразовое питание. А кормят здесь, уверяют дети, вволю. И каждый раз чем-то удивляют.

«Довольны, нам все нравится, едим постоянно. Очень вкусно», - делится школьница София Король.

«Сегодня у нас солянка, рагу, картошка, мясо, красная икра и компот», - говорит школьница Мария Низола.

Вот и сегодня красная заморская. А кроме того постоянно мясо и рыба, овощи и фрукты. Повара стараются разнообразить меню, ведь желают накормить детей так, чтобы они остались довольны. Поэтому включают фантазию и готовят и вкусные, и полезные блюда.

«Чтобы дети получали овощи и фрукты в достаточном количестве, мясо, рыбу, вот такие продукты полезные для детского организма. У нас очень хорошее питание, продукты у нас свежие и разнообразные. Контроль качества жесточайший», - информирует шеф-повар Лидия Карякина.

Почти через неделю первая лагерная смена подходит к концу. Но отдых продолжается и впереди еще три смены. Поэтому в лагере «Факел» готовятся к приему еще 400 харьковских школьников.