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20.06.2017  18:17   

На Универгорке появились гигантские цветы (ФОТО)

Гигантские цветы появились на склоне в центре Харькова. На Увергорке «зеленстроевцы» создают свой очередной шедевр.


dozor.kharkov.ua
Их размер - 6 метров в диаметре. Именно цветочное полотно в этом году городские озеленители увеличили в разы. Его площадь более 800 квадратных метров. Это будет цветочный букет размером 13 на 68 метров. 
 
«По всему склону расположены цветы соединенные стеблями и бутончиками. В основном использована петуния, тагетес, ахирантес. Около 15 тысяч цветов на сегодняшний день уже высажено, я думаю, что высадим еще до 20 тысяч. Композиция сделана из цветов, а сами стебли будут из рулонного газона», - рассказывает заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь. 
 
Высаживать цветочное панно коммунальщики начали еще в конце прошлой недели. Эта работа не из легких, объясняют, склон, на котором размещен цветник, имеет угол в 80 градусов. Поэтому для разбивки и высадки приходится использовать даже спецтехнику - автовышки. Завершить цветник на Универгорке «зеленстроевцы» планируют через неделю - полторы.
 
«У нас на сегодняшний день более 1 500 тысяч цветов уже высажено. Основные тематические цветники расположены по улице Деревянко, Новогородской, проспект Науки, Гагарина, Полтавском шляхе и улице Шевченко. По всему городу высаживаются цветы, цветники оформляются в разных стилях», - говорит заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь. 

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Тэги:  цветы, шедевр, харьков, композиция
 
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