21.06.2017 15:45

В Харькове появилась еще одна композиция «Мы любим Харьков» (ФОТО, ВИДЕО)

Гигантская цветочная композиция с надписью «Мы любим Харьков» появилась на склоне по улице Полтавский шлях, неподалеку Холодной горы.



dozor.kharkov.ua

Над тематической клумбой харьковские озеленители работали несколько недель. И вот уже сегодня коммунальщики завершают украшать цветами последние детали.

«Сама клумба очень большая. Она около 100 метров длиной. Буквы получаются около 5 метров высотой. Основная масса цветов была высажена тагетисом. Основные цветы по 3 и 5 тысяч это ахирантес, хлорофитум. Общая сумма цветника по цветам, около 22 тысяч», - говорит заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

Напротив цветочной композиции «Мы любим Харьков»», озеленители успели создать еще две тематические клумбы. Одна напоминает туб с разлитой краской, а вторая в виде палитры с кистями. Но, подчеркивают коммунальщики, в Харькове все чаще происходят инциденты с порчей цветников. Поэтому просят ценить труд озеленителей и красоту родного города.

«Буквально в воскресенье у нас была вытоптана в сквере Поэзии клумба. Более 50% цветов просто погибли, и полклумбы пришлось менять. Все-таки делаем мы не для себя, мы работаем для людей, для тех которые живут здесь, для гостей, кто сюда приезжает. Поэтому хотелось бы, чтобы люди относились как к своему, как у себя дома», - говорит заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

Таких композиций с надписями «Мы любим Харьков» в городе две. На Полтавском шляхе и на склоне по улице Деревянко. Всего в Харькове со старта кампании по высадке цветов руками озеленителей уже создано более полусотни уникальных композиций.