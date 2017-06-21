 
Главная Новости Общество В День скорби в Харькове приспустят флаги
21.06.2017  15:56   

В День скорби в Харькове приспустят флаги

В четверг, 22 июня, в Харькове и области проведут мероприятия ко Днюь скорби и чествования памяти жертв войны.


// city.kharkov.ua

В этот день на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в функциональном подчинении, будут приспущены государственные флаги Украины с черными лентами.

Также в этот день в городе будет ограничено  проведение развлекательных мероприятий.

В 10:00 в Харькове пройдет минута молчания в память о погибших во Второй мировой войне.

Справка. День скорби и чествования памяти жертв войны учрежден в Украине накануне 60-й годовщины начала войны 1941-1945 годов согласно Указу Президента Украины «О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине» от 17 ноября 2000 года.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день скорби, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Нестеров Игорь Евгеньевич Харьковский депутат: Приоритетом власти должен быть мир в стране 22.06 Кернес Геннадий Адольфович Кернес: 22 июня – это напоминание нам о страшной трагедии всего человечества 21.06 Власть Завтра в Харькове – минута молчания о погибших во Второй мировой войне
 
 

Видео

Накануне сессии горсовета депутаты рассмотрели все вопросы на общей комиссии
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 