В День скорби в Харькове приспустят флаги

В четверг, 22 июня, в Харькове и области проведут мероприятия ко Днюь скорби и чествования памяти жертв войны.
В этот день на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в функциональном подчинении, будут приспущены государственные флаги Украины с черными лентами.
Также в этот день в городе будет ограничено проведение развлекательных мероприятий.
В 10:00 в Харькове пройдет минута молчания в память о погибших во Второй мировой войне.
Справка. День скорби и чествования памяти жертв войны учрежден в Украине накануне 60-й годовщины начала войны 1941-1945 годов согласно Указу Президента Украины «О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине» от 17 ноября 2000 года.
День креатива: звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей.
После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.
В этом году летнее солнцестояние для украинцев наступит 21 июня в 07.24 утра
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