21.06.2017 15:56

В День скорби в Харькове приспустят флаги

В четверг, 22 июня, в Харькове и области проведут мероприятия ко Днюь скорби и чествования памяти жертв войны.



// city.kharkov.ua

В этот день на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в функциональном подчинении, будут приспущены государственные флаги Украины с черными лентами.



Также в этот день в городе будет ограничено проведение развлекательных мероприятий.



В 10:00 в Харькове пройдет минута молчания в память о погибших во Второй мировой войне.



Справка. День скорби и чествования памяти жертв войны учрежден в Украине накануне 60-й годовщины начала войны 1941-1945 годов согласно Указу Президента Украины «О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине» от 17 ноября 2000 года.