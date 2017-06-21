21.06.2017 16:15

В Харькове появились новые улицы и переулки

Безымянным улицам и переулкам в Индустриальном районе Харькова присвоили названия.



city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.

Так, улице, параллельной Кольцевому проезду, расположенной от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр, первой к югу, дано название - ул. Виктора Афанасьева.

Вторая к югу от ул. Терновый Яр безымянная улица получила название - ул. Сергея Дремцова.

Третья к югу улица теперь будет иметь название - ул. Евгения Егорова.

Четвертая к югу улица (от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр) названа ул. Леся Дубовика.

Переулок без названия (от ул. Виктора Афанасьева до ул. Леся Дубовика) будет называться - пер. Евгения Егорова.

Пятая к югу улица (от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр, параллельная Кольцевому проезду), будет носить имя Ильи Лифшица.

Шестая к югу улица (от ул. Терновый Яр) получила название - ул. Павла Копняева.

Параллельный Кольцевому проезду, седьмой к югу переулок, будет называться - пер. Павла Копняева, а безымянный проезд, расположенный в этом же районе, теперь стал проездом Павла Копняева.

Также имя присвоено улице, расположенной от Ростовского шоссе до проезда Павла Копняева, параллельной балке Панасий яр – теперь она называется ул. Панасий яр.

В связи с отсутствием существующей застройки был ликвидирован проезд Нансена.