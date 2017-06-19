19.06.2017 16:59

Первая столица снова первая

Ура, товарищи! Первая столица снова первая. На этот раз мы принимаем чемпионат Европы по боксу – первый в истории официальный турнир по этому виду спорта среди элитных спортсменов и второй после юниорского чемпионата мира-2013 в Киеве.



// segodnya.ua

Участники из Германии, Англии, Италии, Польши, Нидерландов, России и т.д. будут почетными гостями нашего города.



Украину в этот раз представят 10 опытных спортсменов, кроме того один из участников уроженец Харькова – Рамазан Муслимов.



Проведение данного чемпионата очень важно для Украины и для города в целом.



Во-первых, значимым есть тот факт, что не смотря на то, что в Украине проводиться Антитеррористическая операция Федерация бокса выбрала приемником чемпионата именно нашу страну. Так, многие участники смогут увидеть реалии нашей жизни, которые во многом отличаются от телевизионных штампом которые навязываются. Мы сможем развеять многочисленные мифы и доказать что Украина развивающаяся европейская страна с достойным уровнем жизни.



Во-вторых, важно, что чемпионат проводиться именно в Харькове. Нет, не только потому, что харьковская школа бокса традиционно считается одной из ведущих, а потому что наш город один из самых мультикультурных. Именно в нашем вечно молодом городе могут спокойно уживаться представители разных национальностей.



Тут нет надуманного языкового конфликта, нет религиозной нетерпимости либо какой-нибудь дискриминации. Тут, на границе АТО, люди живут обычной жизнью – тихой и спокойной.



Мы сможем показать миру, что на самом деле нет никаких набегов айдаровцев, нет вечноскандующих националистов. Мы все продолжаем жить и готовы строить наше будущее.



Так давайте, пожелаем нашим бойцам удачи, гостям, не иначе, как влюбиться в Украину и в Харьков, а нам – спокойного проведение и чтобы это было не последнее значимое для нас мероприятия.