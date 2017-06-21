21.06.2017 17:47

В Харькове установят три мемориальных доски в честь выдающихся людей

Среди десятка вопросов повестки дня заседания горисполкома, и вопросы увековечения памяти известных людей, были единогласно поддержаны.



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Мемориальная доска будет установлена известному спортсмену, двукратному чемпиону Олимпийских игр Алексею Баркалову. Знак появится на фасаде 30-го дома по проспекту Любви малой. Еще один памятный знак в Харькове будет в честь Вячеслава Черновола - выдающегося общественно-политического деятеля. Знак будет на здании по улице, носящей его имя. Третья мемориальная доска по адресу Студенческая, 4 будет в память Виктора Серегина, национального героя Азербайджана. Правда, она уже существовала на этом месте, но была уничтожена неизвестными.

«В апреле месяце текущего года вандалами была повреждена мемориальная доска летчику Серегину Виктору Васильевичу, герою Азербайджана. По обращению Харьковского областного общества харьковско-азербайджанской дружбы «Дослуг» предлагается разрешить им восстановить в первозданном виде эту мемориальную доску», - говорит начальник отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый.

По его словам нет никакой информации от правоохранительных органов по поиску злоумышленников. И это не единственный такой случай, когда вандалы не найдены и не наказаны.