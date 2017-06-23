23.06.2017 17:12

13-летнему Глебу Смагину нужна помощь

Мальчик 29 мая попал под автомобиль. После аварии находится в коме.



13-летнему Глебу Смагину нужна помощь



Сейчас Глеб находится в Харьковской областной больнице неотложной скорой помощи, в отделении детской нейрохирургии в реанимации.



Мальчику поставлен диагноз - тяжелая контузия головного мозга со многими гематомати и отеком мозга. После аварии в сознание не приходил, находится в коме.



Состояние крайне тяжелое, подключен к аппарату искусственного дыхания, каждый день нуждается в лечении, поддержке и дорогостоящих препаратах.

«Очень прошу помощи для своего брата», – пишет сестра Яна Хлгатян.



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Хлгатян Яна Васильевна (сестра)