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23.06.2017  17:12   

13-летнему Глебу Смагину нужна помощь

Мальчик 29 мая попал под автомобиль. После аварии находится в коме.


13-летнему Глебу Смагину нужна помощь

Сейчас Глеб находится в Харьковской областной больнице неотложной скорой помощи, в отделении детской нейрохирургии в реанимации.

Мальчику поставлен диагноз - тяжелая контузия головного мозга со многими гематомати и отеком мозга. После аварии в сознание не приходил, находится в коме.

Состояние крайне тяжелое, подключен к аппарату искусственного дыхания, каждый день нуждается в лечении, поддержке и дорогостоящих препаратах.

«Очень прошу помощи для своего брата», – пишет сестра Яна Хлгатян.

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Хлгатян Яна Васильевна (сестра)

Тэги:  помощь, харьков
 
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