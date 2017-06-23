23.06.2017 17:40

Каким будет новый Велодом в Харькове (ФОТО, проект)

Новый Велодом разместится по адресу Белгородское шоссе, 7А. Сейчас здесь ведутся работы по реконструкции здания.



Городской Дозор

Михаил Гревцев, директор компании-подрядчика:

Сейчас мы проводим усиление фундамента, усиление несущих конструкций, начинаем производить металлоконструкцию на кровлю. И по завершению этих работ будут выполнены кровельные работы, после чего отделочные работы. К зданию нужно подвести новые современные системы водопровода и канализации.

Проектом предусмотрены детская юношеская спортивная школа по велоспорту, отдельная зона для отдыха велосипедистов, станция технического обслуживания. Также здесь будет работать велопрокат. А зимой здесь можно будет арендовать лыжи.

Алексей Чубаров, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта:

Велодом находится практически на самой велодорожке, соответственно жителям города будет удобно приезжать сюда. В Велодоме планируется размещение нескольких секций по видам спорта. Это велосипедный спорт, это легкая атлетика, это зимние виды спорта, - лыжи. Также здесь будут душевые, раздевалки, зона отдыха, зона лекций, медицинский центр , зона, которая будет обслуживать велосипеды. Здесь можно будет и хранить собственно велосипеды. Можно будет хранить и брать в аренду лыжное оборудование.

Все работы по реконструкции здания, благоустройству прилегающей территории, подведение всех коммуникаций подрядчики обещают завершить к концу этого, две тысячи семнадцатого года. Сам Велоцентр на полную мощность заработает уже с нового весеннего сезона.