 
Главная Новости Общество Каким будет новый Велодом в Харькове (ФОТО, проект)
23.06.2017  17:40   

Каким будет новый Велодом в Харькове (ФОТО, проект)

Новый Велодом разместится по адресу Белгородское шоссе, 7А. Сейчас здесь ведутся работы по реконструкции здания.


Городской Дозор
Михаил Гревцев, директор компании-подрядчика:
 
Сейчас мы проводим усиление фундамента, усиление несущих конструкций, начинаем производить металлоконструкцию на кровлю. И по завершению этих работ будут выполнены кровельные работы, после чего отделочные работы. К зданию нужно подвести новые современные  системы  водопровода и канализации.
 
Проектом предусмотрены детская юношеская спортивная школа по велоспорту, отдельная зона для отдыха велосипедистов, станция технического обслуживания. Также здесь будет работать  велопрокат. А зимой здесь можно будет арендовать лыжи. 
 
Алексей Чубаров, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта:
 
Велодом находится практически на самой велодорожке, соответственно жителям города будет удобно приезжать сюда. В Велодоме планируется размещение нескольких секций по видам спорта. Это велосипедный спорт, это легкая атлетика, это зимние виды спорта, - лыжи. Также здесь будут душевые,  раздевалки, зона отдыха, зона лекций, медицинский центр , зона, которая будет обслуживать велосипеды. Здесь можно будет и хранить собственно велосипеды. Можно будет хранить и брать в аренду лыжное оборудование. 
 
Все работы по реконструкции здания, благоустройству прилегающей территории, подведение всех коммуникаций подрядчики обещают завершить к концу этого, две тысячи семнадцатого года. Сам Велоцентр на полную мощность заработает уже с нового весеннего сезона.

Фотогалерея

Тэги:  велодом, строительство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.05 Спорт Стало известно, когда завершатся строительные работы в харьковском Велодоме 01.01 Власть От Велодома до Ледовой арены: какие спортивные сооружения появятся в Харькове 21.12 Спорт В Харькове построят современную велотрассу и Велодом
 
 

Видео

В Харькове пройдут Дни Словении
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 