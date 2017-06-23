23.06.2017 18:49

В парке Горького появились сказочные феи (ФОТО)

Новые сказочные герои появились в парке Горького. На экипажной аллее, недалеко от озера, установили еще одну бескаркасную скульптуру. Коллекцию пополнила Фея, которая пытается удержаться на парашюте одуванчика.



Городской Дозор

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Харковского центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького:

Она символизирует человека, который, несмотря ни на какие преграды, несмотря ни на какие шторма жизненные, все равно держится, все равно крепко стоит на ногах. Парк, по сути, это волшебное место и, соответственно, его должны заселять волшебные существа. Вот эти скульптуры и олицетворяют то волшебство, то детство, ту сказку, которую парк развлечений и несет.

Гостям парка Фея уже пришлась по душе. Люди охотно фотографируются возле нее.

Юлия, гостья парка:

Мне нравится, мы уже заценили и пофоткались. Это очень оригинальная идея. Красиво и необычно. Не похоже ни на что, на другие какие-то места в Харькове.

Но это не единственный сюрприз от дизайнеров парка. Настоящие произведения искусства из обычной проволоки нашли свое место на воде и над самим озером.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Харковского центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького:

Озеро тоже получило свои скульптуры - сказочных существ. Началось все с пары лебедей, которые летят от нашего корабля "Алые паруса" в сторону озера. И буквально на днях появилась еще одна феечка, которая ухаживает за нашими водными лилиями. Мы сейчас присматриваемся, будет ли она здесь размещена или на другом цветнике.

В парке Горького уже установлено восемь таких бескаркасных скульптур. Это и девушка под зонтиком, и человек, который летит над землей, и фея Диньдинь. Есть и аллея зонтов. Однако дизайнеры и скульпторы на этом останавливаться не собираются. Удивлять гостей, признаются в парке, настроены и в дальнейшем.



