В Харькове резко испортится погода

Во вторник, 27 июня, на Харьковщине ожидаются грозы, град и шквалы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«27 июня в течение суток в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесское областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
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