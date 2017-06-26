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26.06.2017  17:29   

В Харькове резко испортится погода

Во вторник, 27 июня, на Харьковщине ожидаются грозы, град и шквалы.


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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«27 июня в течение суток в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесское областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Тэги:  непогода, харьков
 
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