Массовая хакерская атака в Украине: пострадали банки, супермаркеты, госструктуры, почта и связь

Ряд украинских компаний и банков подвергаются хакерским атакам.
СМИ сообщили, что от хакерских атак также пострадали такие банки как «Ощадбанк», «Укрсоцбанк», «Укргазбанк», «ОТП Банк».
Так, например, пресс-служба Ощадбанка сообщает, что во исполнение регламентов безопасности и защиты информации банк был вынужден прибегнуть к ограничению функционала услуг, предоставляемых клиентам.
Сообщается, что клиенты Ощадбанка теперь могут воспользоваться банкоматами других банковских учреждений, для клиентов-пенсионеров эта услуга является бесплатной.
Как подтвердил «Украинской правде» пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, от хакерских атак пострадали несколько финансовых учреждений.
«В полицию поступили вызовы от нескольких финучреждений, на которые были осуществлены хакерские атаки. Сейчас специалисты киберполиции разбираются в проблеме», – сказал он.
Также известно, что в Харькове подверглись атаке сайты крупных магазинов – «Эпицентр», супермаркеты «Класс» и «Восторг», «Рост», «Дигма».
Позже появилась информация о вирусной атаке на компьютерные сети «Укрпочты», «Новой почты» и «Укртелекома».
Официальный сайт «Укрпочты» не работает.
На своей официальной странице в Facebook «Новая почта» сообщила: «Через массированную атаку вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр «Новая почта» временно не могут обслуживать клиентов».
Все отделения «Новой почты» временно прекратили работу.
В пресс-службе «Укртелекому» также подтвердили корреспонденту факт атаки, а также то, что речь идет о вирусе-шифровальщике. По словам представителей компании, несмотря на атаку, компания продолжает представлять услуги телефонии и интернета.
Также сообщается, что хакерской атаке подвергся медиахолдинг ТРК «Люкс», в состав которого входят «24 Канал», национальная сеть радиостанций «Радио Люкс» и «Радио Максимум», а также ряд популярных интернет-сайтов. Так, в 15 часов перестал загружаться новостной сайт «Корреспондент».
Кроме того, сообщили о сбоях в работе сетей «Киевэнерго» и «Укрэнерго».
По сообщениям пользователей соцсетей также из-за кибератак парализована работа ОТП банка, компаний ДТЭК, Центрэнерго, Новус, Фоззи-групп, Датагруп, Киевстар, Астелит.
Вирус заблокировал работу сайта Кабинета министров Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр вице-премьер-министр Павел Розенко.
«Если что, то у нас тоже сеть «легла», по ходу! Такую картинку показывают все компьютеры КМУ», – написал он.
Сайт Кабмина пока не работает.
На официальном сайте аэропорта «Борисполь» опубликовано сообщение о временной недоступности расписания рейсов.
Генеральный директор аэропорта Павел Рябикин сообщил на своей странице в Facebook о «спам-атаке».
О сбое в работе сообщает также редакция телеканала ATR.
Пресс-служба Киевского метрополитена сообщает о невозможности осуществлять оплату банковскими карточками из-за хакерской атаки.
Также столкнулась с кибератакой компания «Укргазвыдобування». «Сейчас все компьютеры компании выключены. Работаем на телефонах», – говорится в сообщении УГВ на странице в Facebook.
WOG заявляет, что сеть компании подверглась аналогичной атаке.
«Сейчас происходит кибератака на большинство ведущих украинских компаний и банков, в том числе и на нашу сеть. Соответственно, заранее приносим извинения за возможные сбои в работе компании», – говорится в сообщении WOG.
В настоящее время недоступен также сайт ПАО Нафтогаз Украины.
Около часа назад на своем официальном Twitter российская компания Роснефть также заявила, что ее сервера подверглись хакерской атаке.
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