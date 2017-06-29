29.06.2017 15:45

Спасатели напоминают о правилах безопасности на воде

С начала купального сезона в области официально зарегистрировано трое погибших на водоемах. И это, говорят в спасательной службе в 6 раз меньше чем за аналогичный период прошлого года.



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Пляжный сезон в разгаре и погода этому способствует. Столбик термометра держится на отметке +30 градусов. Поэтому спасения харьковчане ищут у водоемов. Даже в будние дни отдыхающих немало.

«Ездим на речку, хотя бы в черте города есть, где отдохнуть, хоть маленький клочок природы, воды», - говорит отдыхающая Оксана.

«В основном тут и спасаемся от жары. Замечательно, много детей, все хорошо», - добавляет отдыхающая Екатерина.

Впрочем, вода может быть как спасением, так и опасностью, предостерегают спасатели. Поэтому советуют быть крайне осторожными и соблюдать правила поведения.

«Вода достаточно холодная, температура окружающей среды очень горячая, при перепаде температур могут быть, у кого слабое сердце, приступы сердечные, могут быть судороги. У нас люди привыкли, как правило, на пляже отдыхать в сопровождение большого количества спиртных напитков, из-за этого теряется бдительность личная, бдительность за детьми, что приводит к трагическим последствиям», - сообщает начальник отдела техногенной безопасности УЗЧС ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.

Поэтому, чтобы обезопасить людей и всегда им прийти на помощь, во всех зонах отдыха в области установлены спасательные посты. Только в Харькове на 5-ти водоемах таких - 8. Более того, в этом году на улучшение их материально-технической базы и увеличение штата спасателей, дополнительно было выделено 520 тысяч гривен из городского бюджета.

«На каждом посту есть спасательные лодки, есть специально обученные спасатели, по требованиям минимум 3 человека, всё необходимое для проведения спасательных работ. Также есть профессиональные медики, которые оказывают разного вида медпомощь, это и порезы, и если плохо стало, и давление, вот такие на сегодня у нас есть показатели. Хочется сказать, что на сегодняшний день во время купального сезона ни одного погибшего нет», - информирует начальник КУ «Специализированная водно-спасательная служба Харькова» Валерий Михайлов.

Впрочем, на что делают ставку спасатели, так это на профилактические мероприятия. Вот и сегодня провели для отдыхающих своеобразный ликбез - как надо вести себя на воде, как спасти утопающего и оказать ему первую медицинскую помощь.

«Покажем, как будет конкретно работать спасательный пост, отдыхающие кто пожелает, может побывать и в лице того, кто тонет и в лице, кто будет спасать. В целом это сказывается на том, что большое количество людей остаются, слава Богу, живы. Это наша прямая обязанность», - говорит начальник отдела техногенной безопасности УЗЧС ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.

Для многих этот урок будет полезный, уверены специалисты. Потому что именно своевременная помощь как профессионалов, так и просто неравнодушных людей, может спасти кому-то жизнь. Кстати, в этом году благодаря таким действиям в городе были спасены около 40 человек. В прошлом году более 120.