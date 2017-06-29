29.06.2017 16:15

Юлия Светличная проверила ход строительства филармонии (ФОТО)

До конца года в филармонии завершат общестроительные работы и монтаж сценического оборудования.



kharkivoda.gov.ua

В 2018-м подрядчикам понадобится еще 7-8 месяцев – на отделку.

«Работы на втором спусковом комплексе Харьковской областной филармонии – это большой зал почти на 800 мест – продолжаются не один год. Сейчас все идет по графику, есть все необходимое: и финансовый ресурс, и технические возможности, и рабочая сила, - отметила Юлия Светличная. - Объем работ, которые еще предстоит провести, достаточно внушительный и требует особого внимания. Есть части лепнины, которые нужно либо восстановить и привести в порядок, либо изготовить заново. Затем нужно провести подготовительные работы и приступить к отделке. Главная задача, которую я ставлю строителям: объект должен быть завершен в течение двух лет».

Руководитель компании-генподрядчика ОАО «Трест «Жилстрой-1» Александр Харченко сообщил, что до конца года будут закончены общестроительные работы, установят двери, окна, смонтируют кровлю, а также завершат монтаж сценического оборудования.

«В следующем году нам необходимо будет порядка 7 - 8 месяцев для окончания отделочных работ, укладки плитки, паркета, установки кресел, диванов, обустройства сцены и так далее», - уточнил Александр Харченко.

По словам директора и главного дирижера Харьковской областной филармонии Юрия Янко, большой зал филармонии будет выглядеть таким же, каким был в XIX веке.

«Сам зал будет с ложами, лепкой, атлантами, ангелочками. Сама филармония после завершения работ станет огромным комплексом, где можно будет получить полный спектр музыкальных услуг: послушать орган, оркестр, солистов, хор», - перечислил Юрий Янко.

Он также отметил, что впервые в Украине в зале будет установлено специальное звуковое оборудование (так называемая «ракушка», которая фокусирует звук). Также смонтируют специальный механизм, благодаря которому будет подниматься и опускаться оркестровая яма.

«Слушая Юлию Александровну, слушая строителей, мы понимаем, что открытие большого зала действительно приближается, и мы это ощущаем. Думаю, что все намеченное будет сделано, и мы не подведем ни руководство области, ни наших слушателей», - подчеркнул Юрий Янко.

Глава ХОГА напомнила, что реконструкция филармонии ведется за счет софинансирования из государственного и областного бюджетов.

«Мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки завершить стройку, которая длилась десятилетиями», - подчеркнула Юлия Светличная.

Она также отметила, что хотя в данный момент филармония является тем объектом сферы культуры, которому уделяется повышенное внимание, это далеко не единственная «культурная» стройка в области. Так, за счет средств областного бюджета идет реконструкция районных и сельских домов культуры в Кегичевском, Богодуховском, Нововодолажском, Зачепиловском, Изюмском районах, уже завершают работы по наружной отделке фасадной системы дома культуры в Купянском районе. Также реконструируются дома детского творчества и библиотеки. В областном центре проводится плановая реконструкция колонн Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина.