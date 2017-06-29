29.06.2017 19:18

«Социальный посредник»: В Украине предлагают обучать новой специальности

В стране сформировалась потребность в эффективном, профессиональном управлении конфликтами, так отмечают специалисты в области конфликтологии. И эта проблема в последнее время нашла отклик в различных инициативах общественных организаций.



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Коалиция общественных организаций презентует в Харькове «Институт социального посредника». Это целый ряд проектов, направленных на решение конфликтных ситуаций с тем чтобы научиться их предупреждать и тем самым предотвращать насильство. Специалисты из Украины и США, которые много работали в этом направлении, говорят, готовы поделиться опытом.

«Конфликтология - это то, чему нас не учили вообще, а конфликты в принципе с нашей точки зрения это положительное, это может быть толчок к развитию, если этот конфликт протекает цивилизованно. Поэтому в широком плане наша деятельность это обучение конфликтологии», - сообщает председатель правления «ОО Майдан-мониторинг» Наталья Зубарь.

Социальный посредник, отмечают специалисты это как новая профессия, обладатели которой будут обучать тонкостям конструктивного разрешения конфликтов, а еще толерантности, человечности и взаимопониманию.

«Посредничество между потенциальными конфликтантами будь то люди или организации, инициативы, всё что угодно. Главная задача это инклюзия диалога, как можно большего числа участников в процесс диалога», - сообщает координатор проектов «ОО Майдан-мониторинг» Игорь Дубровский.

В некоторых вузах на востоке Украины, общественные деятели включили такое понятие как «социальный посредник» для изучения на факультативах. Но намерены внедрить это и в образовательную программу в школах. А пока для харьковских специалистов планируют организовать курсы «Управление конфликтами».