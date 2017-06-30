В июле харьковские верующие могут поклониться иконе Почаевской Божьей Матери

Со 2 по 8 июля в Харькове будет находиться икона Почаевской Божьей Матери.
Чудотворную икону Почаевской Божьей Матери привезут в Харьков 2 июля. По благословению митрополита Киеского и всея Украины Блаженнейшего Онуфрия сначала ее разместят в Благовещенском кафедральном соборе. Там она пробудет до 5 июля. После этого во время крестного хода ее перенесут в Покровский монастырь.
Архимандрит Нестор, наместник Свято-Покровского монастыря:
Стало уже доброй традицией, что 27 и 28 июля мы ежегодно празднуем память святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя нашей Родины и традиционно уже опять-таки стали Крестные ходы, которые предшествуют этим торжествам и проходят в Киеве. Крестные ходы совершаются по всем епархии Украинской Православной церкви, в том числе и в нашей в Харьковской епархии. И поэтому крестный ход с Почаевской Божьей Матерью прибывает в пределы нашей епархии.
Икона Почаевской Божьей Матери известна своими чудесами на весь мир. Она является одной из самых почитаемых Православной церковью. Вообще, эта икона хранится в Почаевской лавре и является покровительницей западной Украины.
Архимандрит Нестор, наместник Свято-Покровского монастыря:
Там начало было явление чудесное, когда она появилась на горе Почаевской и ее отпечаток ноги остался на камне. То есть это уже само по себе является чудом и до сих пор этот отпечаток ноги мы можем видит, как святыня этот камень хранится в Почаеве и мы можем приложиться. Там святой источник бьет. Исцелена великое множество, их не перечислить.
Поэтому все верующие имеют возможность прийти в Благовещенский собор и Покровский монастырь, чтобы помолиться у святыни. Пробудет икона Почаевской Божьей Матери в Харькове до 8 июля.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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