30.06.2017 17:29

В июле харьковские верующие могут поклониться иконе Почаевской Божьей Матери

Со 2 по 8 июля в Харькове будет находиться икона Почаевской Божьей Матери.



// city.kharkov.ua

Чудотворную икону Почаевской Божьей Матери привезут в Харьков 2 июля. По благословению митрополита Киеского и всея Украины Блаженнейшего Онуфрия сначала ее разместят в Благовещенском кафедральном соборе. Там она пробудет до 5 июля. После этого во время крестного хода ее перенесут в Покровский монастырь.



Архимандрит Нестор, наместник Свято-Покровского монастыря:

Стало уже доброй традицией, что 27 и 28 июля мы ежегодно празднуем память святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя нашей Родины и традиционно уже опять-таки стали Крестные ходы, которые предшествуют этим торжествам и проходят в Киеве. Крестные ходы совершаются по всем епархии Украинской Православной церкви, в том числе и в нашей в Харьковской епархии. И поэтому крестный ход с Почаевской Божьей Матерью прибывает в пределы нашей епархии.



Икона Почаевской Божьей Матери известна своими чудесами на весь мир. Она является одной из самых почитаемых Православной церковью. Вообще, эта икона хранится в Почаевской лавре и является покровительницей западной Украины.



Архимандрит Нестор, наместник Свято-Покровского монастыря:

Там начало было явление чудесное, когда она появилась на горе Почаевской и ее отпечаток ноги остался на камне. То есть это уже само по себе является чудом и до сих пор этот отпечаток ноги мы можем видит, как святыня этот камень хранится в Почаеве и мы можем приложиться. Там святой источник бьет. Исцелена великое множество, их не перечислить.



Поэтому все верующие имеют возможность прийти в Благовещенский собор и Покровский монастырь, чтобы помолиться у святыни. Пробудет икона Почаевской Божьей Матери в Харькове до 8 июля.