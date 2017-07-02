 
Главная Новости Общество В Сковородиновке запустили отремонтированный водопровод
02.07.2017  15:43   

В Сковородиновке запустили отремонтированный водопровод

Он обеспечит качественной питьевой водой местный учебно-воспитательный комплекс и 300 индивидуальных потребителей.


kharkivoda.gov.ua
«Проблема с водоснабжением в Сковородиновке не решалась в течение последних 15 лет. Цена вопроса была - чуть более 1 млн грн. Мы смогли выделить эти средства из областного бюджета - соответствующее решение приняли в феврале, и сейчас уже принимаем выполненные работы», - отметила руководитель области Юлия Светличная.
 
Во время своей рабочей поездки в Золочевский район она проверила результаты работы коммунальщиков вместе с жителями Сковородиновки, которым подключили воду.
 
«Воды нам не хватало – особенно в жару, когда все включали полив. Два года назад обратились за помощью к Игорю Райнину, после чего вопрос начали решать», - рассказал бригадир тракторной бригады «Агрофирмы им. Г.С.Сковороды» Владимир Коломиец.
 
За несколько месяцев рабочие реконструировали 1726 погонных метров водопровода, подключили к нему 300 потребителей, установили 22 колодца и возобновили работу 6 существующих, смонтировали 70 счетчиков и установили 2 водозаборные колонки для общего пользования. Кроме частных домохозяйств, воду получили Сковородиновский УВК, где учатся 118 детей, и местная «Агрофирма им. Г.С. Сковороды».
 
«Мы решили вопрос, который был поднят местной громадой в 2015 году, сейчас обсуждали существующие проблемы, которые необходимо решить – в частности, вопрос передачи в коммунальную собственность музея Григория Сковороды и разрешение вопросов распаевки. Существующие проблемы мы рассмотрим в ближайшее время», - отметила глава ХОГА.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  водопровод, светличная, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.05 ЖКХ В Золочеве заработал реконструированный водопровод 27.07 ЖКХ Завтра отключат воду в районе Холодной Горы 22.07 ЖКХ На Харьковщине открыли памятник водопроводу
 
 

Видео

Харьковчане обозначили мэру более 170 проблемных вопросов. Личный приём в ХНУ строительства и архитектуры
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 