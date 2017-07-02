02.07.2017 15:43

В Сковородиновке запустили отремонтированный водопровод

Он обеспечит качественной питьевой водой местный учебно-воспитательный комплекс и 300 индивидуальных потребителей.



kharkivoda.gov.ua

«Проблема с водоснабжением в Сковородиновке не решалась в течение последних 15 лет. Цена вопроса была - чуть более 1 млн грн. Мы смогли выделить эти средства из областного бюджета - соответствующее решение приняли в феврале, и сейчас уже принимаем выполненные работы», - отметила руководитель области Юлия Светличная.

Во время своей рабочей поездки в Золочевский район она проверила результаты работы коммунальщиков вместе с жителями Сковородиновки, которым подключили воду.

«Воды нам не хватало – особенно в жару, когда все включали полив. Два года назад обратились за помощью к Игорю Райнину, после чего вопрос начали решать», - рассказал бригадир тракторной бригады «Агрофирмы им. Г.С.Сковороды» Владимир Коломиец.

За несколько месяцев рабочие реконструировали 1726 погонных метров водопровода, подключили к нему 300 потребителей, установили 22 колодца и возобновили работу 6 существующих, смонтировали 70 счетчиков и установили 2 водозаборные колонки для общего пользования. Кроме частных домохозяйств, воду получили Сковородиновский УВК, где учатся 118 детей, и местная «Агрофирма им. Г.С. Сковороды».

«Мы решили вопрос, который был поднят местной громадой в 2015 году, сейчас обсуждали существующие проблемы, которые необходимо решить – в частности, вопрос передачи в коммунальную собственность музея Григория Сковороды и разрешение вопросов распаевки. Существующие проблемы мы рассмотрим в ближайшее время», - отметила глава ХОГА.