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03.07.2017  12:16   

Почаевская икона Божией Матери прибыла в Харьков (ФОТО)

В воскресенье, 2 июля, святыню встретили у у Свято-Благовещенского кафедрального собора митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, духовенство и верующие.


// eparchia.kharkov.ua

С молебным пением ко Пресвятой Богородице и под торжественный перезвон колоколов святыня была внесена в кафедральный собор для поклонения верующих.

Как запланировано, святыня пробудет в Благовещенском соборе до 5-го июля, а после в 10.00 крестным ходом будет перенесена в Свято-Покровский мужской монастырь, где пробудет до 8 июля.

Источник:   Харьковская епархия
 Тэги:  икона, харьков
 
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