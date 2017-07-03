Почаевская икона Божией Матери прибыла в Харьков (ФОТО)

В воскресенье, 2 июля, святыню встретили у у Свято-Благовещенского кафедрального собора митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, духовенство и верующие.
С молебным пением ко Пресвятой Богородице и под торжественный перезвон колоколов святыня была внесена в кафедральный собор для поклонения верующих.
Как запланировано, святыня пробудет в Благовещенском соборе до 5-го июля, а после в 10.00 крестным ходом будет перенесена в Свято-Покровский мужской монастырь, где пробудет до 8 июля.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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