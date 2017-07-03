03.07.2017 12:16

Почаевская икона Божией Матери прибыла в Харьков (ФОТО)

В воскресенье, 2 июля, святыню встретили у у Свято-Благовещенского кафедрального собора митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, духовенство и верующие.



// eparchia.kharkov.ua

С молебным пением ко Пресвятой Богородице и под торжественный перезвон колоколов святыня была внесена в кафедральный собор для поклонения верующих.



Как запланировано, святыня пробудет в Благовещенском соборе до 5-го июля, а после в 10.00 крестным ходом будет перенесена в Свято-Покровский мужской монастырь, где пробудет до 8 июля.