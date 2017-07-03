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03.07.2017  13:58   

Под Харьковом начали отмечать Ивана Купала (ФОТО)

В празднике «Мистерии Купала» в Сковородиновке приняли участие 40 творческих коллективов Харьковщины.


// ХОГА

Во время рабочей поездки в Золочевский район праздничное мероприятие посетила председатель ХОГА Юлия Светличная.

Фестиваль ко Дню Ивана Купала на территории Национального литературно-мемориального музея Г. С. Сковороды проходит уже 14 лет. В этом году торжества посетили более 100 мастеров народного ремесла, знакомили с украинскими купальскими традициями около 40 народных коллективов и творческих ансамблей.

Поздравив участников и гостей праздника, Юлия Светличная отметила, что во время поездки на Золочевщину осмотрела ход работ на нескольких объектах и ​​пообщалась о насущных проблемах с громадами сел.

«Сегодня мы целый день посвятили Золочевскому району. Общались с людьми. Будем открывать новую школу на 50 мест в селе Писаревка, строим водопровод в Сковородиновке, будем уже в этом году ремонтировать дорогу от Фартушного до Гуриновки. Многое запланировали сделать в районе: в частности, построим физкультурно-оздоровительный комплекс в Золочеве, - рассказала руководитель области. - Сегодня мы вместе празднуем «Мистерии Купала» и встречаем гостей из Харькова и многих районов области. Я желаю каждому из вас в этот праздничный день очиститься от всех неприятностей, чтобы вместе с купальским огнем у нас зажигались только хорошие эмоции. Желаю любви, согласия и счастья семьям, мира и благополучия - нашей родной Украине. Присоединяйтесь к культурным идеям и мероприятиям!».

В Сковородиновке Юлия Светличная также осмотрела экспозицию Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды. Руководитель области также присоединилась к вышивке «Слобожанського дерева життя» во время показа дизайнерских этнонарядов. Свои коллекции на показе продемонстрировали творческие коллективы «Слобожаночка», «Журавль», творческая мастерская «Слобожанский ладинец» и Харьковский колледж текстиля и дизайна.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, ивана купала, харьков
 
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