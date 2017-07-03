03.07.2017 16:45

Андрей Рева: Харьковская область демонстрирует лучшую динамику по снижению уровня безработицы

Реализацию в Харьковской области пилотного проекта Всемирного банка «Рука помощи» обсудили 3 июля во время пресс-конференции.



kharkivoda.gov.ua

Мероприятие прошло с участием Министра социальной политики Украины Андрея Ревы и заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.

Пилотный проект, который предусматривает возвращение на рынок труда безработных малообеспеченных граждан и переселенцев, реализуется в трех областях Украины - Харьковской, Полтавской и Львовской.

В 2017 году на его реализацию предусмотрено всего 20 млн грн.

«Старый подход, который предусматривает предоставление социальной помощи безработным, неэффективен, потому что у людей нет стимула возвращаться на работу. Необходимо создать такие условия, при которых человек будет заинтересован возвращаться к работе, социализироваться, улучшать собственное финансовое состояние и, соответственно, платить налоги», - пояснил суть проекта Андрей Рева.

Он отметил, что на Харьковщине проблема безработицы тесно связана с большим количеством переселенцев.

«При этом Харьковская область демонстрирует лучшую динамику по снижению уровня безработицы. Уверен: объединив усилия, мы сможем достичь большего», - сказал министр.

Проект предусматривает три способа трудоустройства малообеспеченных и внутренне перемещенных лиц: привлечение к общественным работам, трудоустройство на полную занятость и оказание помощи для начала предпринимательской деятельности.

По информации Михаила Черняка, для участия в проекте отобраны 285 жителей области: 146 малообеспеченных граждан и 147 переселенцев (некоторые имеют оба статуса).

«Участвовать в общественных работах выразили желание 146 человек, 96 из них уже привлечены к работам. Трудоустройство на новые рабочие места выбрали 168 человек, из них 48 уже устроены на работу. Получить помощь для начала собственного дела изъявили желание 53 человека. Сейчас утверждены первые пять бизнес-планов на общую сумму 275 тыс. грн. Речь идет о создании бизнеса в сферах производства пищевых продуктов, розничной торговли продуктами питания и напитками, индивидуальной творческой деятельности», - рассказал заместитель председателя ХОГА.

Деньги на собственное дело - до 65 тыс. грн - участникам программы выделяют не наличными, а техникой или оборудованием, предусмотренным бизнес-планом.

Эта помощь возвратная. Но в случае, если сумма налогов, которые будет платить предприниматель, перекроет сумму помощи, возвращать ее не нужно.

Следует также заметить, что заработок, который будут получать участники программы на общественных работах или на постоянном месте работы, не будет влиять на размеры социальных выплат, которые они получают как малообеспеченные или внутренне перемещенные лица.

Справка. В Харьковской области помощь малообеспеченным семьям получают около 16,5 тыс. семей. В прошлом году расходы на помощь этим гражданам составили 423,4 млн грн, за пять месяцев этого года - 203,6 млн грн. На учете в службе занятости состоят более 2 тыс. малообеспеченных лиц.

С 2014 года услугами службы занятости воспользовались почти 6,7 тыс. ВПЛ, из них 2,6 тыс. трудоустроены, 800 проходили профобучение. По состоянию на 22 июня в службе занятости зарегистрированы как безработные 535 ВПЛ.