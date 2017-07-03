03.07.2017 19:16

В городе проводится конкурс инвестиционных проектов

Информационно-консультативный семинар для представителей общественных и благотворительных организаций по подготовке проектных заявок на городской конкурс инвестиционных проектов прошел сегодня, 3 июля.



city.kharkov.ua

Как подчеркнул председатель конкурсной комиссии Олег Кулинич, проекты должны быть направлены на улучшение имиджа Харькова на национальном и международном уровнях.

«В конкурсе могут принять участие любые организации со всей Украины, но есть важное условие: они должны реализовываться в Харькове и в интересах местной территориальной громады. Лучшие из проектов будут поддержаны: в бюджете города на эти цели предусмотрен 1 миллион гривен. Конкурс стартовал 16 июня, и прием проектных заявок завершится 7 июля. Но проект все еще можно успеть подать. Поэтому, чтобы снять проблемные вопросы, которые возникают у желающих принять участие в конкурсе, мы и проводим этот семинар. Ожидаем, что будут поданы несколько десятков проектов», - отметил Олег Кулинич.

По его словам, в данном случае организаторы рассчитывают не на масштабные предложения, а на небольшие проекты в образовательном, культурном, социальном направлениях, которые будут работать на благо харьковчан. Именно поэтому участники конкурса могут запрашивать небольшие суммы - от 20 тыс. грн до 200 тыс. грн.

Как сообщил Олег Кулинич, в середине июля состоится заседание экспертной комиссии, на котором и определятся победители.

Организатор конкурса - Управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.