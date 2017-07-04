ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах 4 июля

Также в некоторых областях Украины ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«Днем 4 июля в южной части порывы ветра 15-20 м/с; в южных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы», - говорится в сообщении.
Кроме того, в оперативной сводке ХОГА указывается, что 4-6 июля в лесах Харьковской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
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