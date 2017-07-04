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04.07.2017  10:47   

ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах 4 июля

Также в некоторых областях Украины ожидаются сильные порывы ветра.


// rbc.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Днем 4 июля в южной части порывы ветра 15-20 м/с; в южных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в оперативной сводке ХОГА указывается, что 4-6 июля в лесах Харьковской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  непогода, харьков
 
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