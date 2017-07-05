Госкино запретило украинский сериал и российский фильм

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные посвидченння т/с "Офицерские жены" (Украина, 2015 г.) и т/ф "Задача особой важности. Операция "Тайфун" (Россия 2013 г.).
"В ответ на обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть на заседании Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующего при Государственном агентстве Украины по вопросам кино, вопрос о соблюдении/нарушение действующего законодательства Украины в демонстрации т/с "офицерские жены "Украина, 2015, реж. Д.Петрунь) и т/ф "Задача особой важности. Операция "Тайфун" (Россия, 2013, реж. П.Амелин) Госкино сообщает:
По результатам просмотра, Экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15-1 ЗУ "О кинематографии", - говорится в сообщении.
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