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05.07.2017  08:10   

Госкино запретило украинский сериал и российский фильм

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные посвидченння т/с "Офицерские жены" (Украина, 2015 г.) и т/ф "Задача особой важности. Операция "Тайфун" (Россия 2013 г.).


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"В ответ на обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть на заседании Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующего при Государственном агентстве Украины по вопросам кино, вопрос о соблюдении/нарушение действующего законодательства Украины в демонстрации т/с "офицерские жены "Украина, 2015, реж. Д.Петрунь) и т/ф "Задача особой важности. Операция "Тайфун" (Россия, 2013, реж. П.Амелин) Госкино сообщает:

По результатам просмотра, Экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства, а именно ст. 15-1 ЗУ "О кинематографии", - говорится в сообщении.

Источник:   УНН
 Тэги:  кино, госкино
 
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