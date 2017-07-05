За сутки родились 53 ребенка

53 ребенка родилось в Харькове во вторник, 4 июля.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 31 мальчик и 22 девочки, в том числе одна двойня - девочки, которые появились на свет в Харьковском областном перинатальном центре.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
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