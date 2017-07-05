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05.07.2017  09:52   

За сутки родились 53 ребенка

53 ребенка родилось в Харькове во вторник, 4 июля.


Сайт горсовета

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 31 мальчик и 22 девочки, в том числе одна двойня - девочки, которые появились на свет в Харьковском областном перинатальном центре.

 

Источник:   Сайт Харьковского горсовета
 Тэги:  дети, харьков, горсовет
 
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