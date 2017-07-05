 
Главная Новости Общество Как Ивана Купала отметят на Новой Баварии
05.07.2017  16:29   

Как Ивана Купала отметят на Новой Баварии

6 июля в парке возле Культурно-делового центра «Бавария» пройдет этнофестиваль, посвященный празднику Ивана Купала.


// Городской Дозор

В рамках мероприятия запланированы выступления лучших фольклорных коллективов города Харькова, проведение конкурсов, мастер-классов по плетению венков, историческому фехтованию, изготовлению цветов из фоамирана, работа гончарной локации и т.д.

Время работы фестиваля - с 17:30 до 21:00 по адресу: проспект Ново-Баварский, 77.
 
Мероприятие проводится Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковским городским центром досуга молодежи при поддержке Администрации Новобаварского района, Слободского казацкого войска, клуба исторического фехтования  «Риттер» и  Ассоциации многодетных семей «АММА».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ивана купала, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Общество Под Харьковом начали отмечать Ивана Купала (ФОТО) 10.07 Концерты, фестивали Как праздновали Ивана Купала в парке Горького   09.07 Центральный парк культуры и отдыха Ивана Купала в парке Горького: венки в озере и прыжки через костер
 
 

Видео

На Дергачёвском полигоне бытовых отходов заработала новая техника
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 