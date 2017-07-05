05.07.2017 16:29

Как Ивана Купала отметят на Новой Баварии

6 июля в парке возле Культурно-делового центра «Бавария» пройдет этнофестиваль, посвященный празднику Ивана Купала.



// Городской Дозор

В рамках мероприятия запланированы выступления лучших фольклорных коллективов города Харькова, проведение конкурсов, мастер-классов по плетению венков, историческому фехтованию, изготовлению цветов из фоамирана, работа гончарной локации и т.д.

Время работы фестиваля - с 17:30 до 21:00 по адресу: проспект Ново-Баварский, 77.



Мероприятие проводится Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковским городским центром досуга молодежи при поддержке Администрации Новобаварского района, Слободского казацкого войска, клуба исторического фехтования «Риттер» и Ассоциации многодетных семей «АММА».