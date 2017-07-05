Как Ивана Купала отметят на Новой Баварии

6 июля в парке возле Культурно-делового центра «Бавария» пройдет этнофестиваль, посвященный празднику Ивана Купала.
В рамках мероприятия запланированы выступления лучших фольклорных коллективов города Харькова, проведение конкурсов, мастер-классов по плетению венков, историческому фехтованию, изготовлению цветов из фоамирана, работа гончарной локации и т.д.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: