Центральный офис ЦПАУ закрывают на ремонт

Прием заявителей в Центре предоставления административных услуг города Харькова (Гимназическая набережная, 26) не будет осуществляться с 10 июля по 7 августа.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: