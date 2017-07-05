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05.07.2017  18:17   

Центральный офис ЦПАУ закрывают на ремонт

Прием заявителей в Центре предоставления административных услуг города Харькова (Гимназическая набережная, 26) не будет осуществляться с 10 июля по 7 августа.


city.kharkov.ua
Как сообщили в пресс-службе горсовета, это связано с проведением ремонтных работ в здании.
 
В связи с этим, по вопросам подачи заявлений на получение административных услуг (в т.ч. документов разрешительного характера) необходимо обращаться в любое территориальное подразделение ЦПАУ города Харькова.
 
При этом прием документов на получение услуг в сфере государственной регистрации недвижимого имущества будет осуществляться в территориальных подразделениях ЦПАУ Московского и Основянского районов.
 
Кадастровый регистратор будет принимать заявителей в территориальном подразделении ЦПАУ Новобаварского района.
 
График приема: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00; пятница - с 9:00 до 16:45.
 
С адресами и телефонами территориальных подразделений ЦПАУ города Харькова можно ознакомиться здесь.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  центр, цпау, адрес, харьков, админуслуга
 
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