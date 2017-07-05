05.07.2017 18:17

Центральный офис ЦПАУ закрывают на ремонт

Прием заявителей в Центре предоставления административных услуг города Харькова (Гимназическая набережная, 26) не будет осуществляться с 10 июля по 7 августа.



city.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе горсовета, это связано с проведением ремонтных работ в здании.

В связи с этим, по вопросам подачи заявлений на получение административных услуг (в т.ч. документов разрешительного характера) необходимо обращаться в любое территориальное подразделение ЦПАУ города Харькова.

При этом прием документов на получение услуг в сфере государственной регистрации недвижимого имущества будет осуществляться в территориальных подразделениях ЦПАУ Московского и Основянского районов.

Кадастровый регистратор будет принимать заявителей в территориальном подразделении ЦПАУ Новобаварского района.

График приема: понедельник-четверг - с 9:00 до 18:00; пятница - с 9:00 до 16:45.