06.07.2017 12:10

В Саржином Яру отпразднуют Ивана Кула

Праздничные гуляния на Ивана Купала пройдут в Саржином яру с 7 по 9 июля.



// city.kharkov.ua

Гостей праздника ждут выступления известных харьковских исполнителей, а также модные показы этнических и современных летних коллекций.



В эти дни в Саржином яру будет работать ярмарка традиционных украинских ремесел и одежды, где можно будет приобрести вышиванки и сувениры.



Также гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по флористике. Кроме того, в Саржином яру будут установлены цветочные фото-зоны и стог сена для детских развлечений.



Все дни здесь также будут работать фуд-зон и тир, где можно будет пострелять из лука.



Вечером все желающие смогут принять участие в прыжках через костер, а также посмотреть фаер-шоу от коллектива «EstetIQua».



Кроме того, гостей праздника ждет тематический квест «В поисках цветка папоротника» и турнир казацких сабельных поединков.



Развлекательная программа начнется в 15:00 7 июля.



Организатор праздника - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.