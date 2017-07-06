В Саржином Яру отпразднуют Ивана Кула

Праздничные гуляния на Ивана Купала пройдут в Саржином яру с 7 по 9 июля.
Гостей праздника ждут выступления известных харьковских исполнителей, а также модные показы этнических и современных летних коллекций.
В эти дни в Саржином яру будет работать ярмарка традиционных украинских ремесел и одежды, где можно будет приобрести вышиванки и сувениры.
Также гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по флористике. Кроме того, в Саржином яру будут установлены цветочные фото-зоны и стог сена для детских развлечений.
Все дни здесь также будут работать фуд-зон и тир, где можно будет пострелять из лука.
Вечером все желающие смогут принять участие в прыжках через костер, а также посмотреть фаер-шоу от коллектива «EstetIQua».
Кроме того, гостей праздника ждет тематический квест «В поисках цветка папоротника» и турнир казацких сабельных поединков.
Развлекательная программа начнется в 15:00 7 июля.
Организатор праздника - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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