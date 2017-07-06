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06.07.2017  12:10   

В Саржином Яру отпразднуют Ивана Кула

Праздничные гуляния на Ивана Купала пройдут в Саржином яру с 7 по 9 июля.


// city.kharkov.ua

Гостей праздника ждут выступления известных харьковских исполнителей, а также модные показы этнических и современных летних коллекций.

В эти дни в Саржином яру будет работать ярмарка традиционных украинских ремесел и одежды, где можно будет приобрести вышиванки и сувениры.

Также гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по флористике. Кроме того, в Саржином яру будут установлены цветочные фото-зоны и стог сена для детских развлечений.

Все дни здесь также будут работать фуд-зон и тир, где можно будет пострелять из лука.

Вечером все желающие смогут принять участие в прыжках через костер, а также посмотреть фаер-шоу от коллектива «EstetIQua».

Кроме того, гостей праздника ждет тематический квест «В поисках цветка папоротника» и турнир казацких сабельных поединков.

Развлекательная программа начнется в 15:00 7 июля.

Организатор праздника - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ивана купала, харьков
 
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