06.07.2017 14:46

«Школа помощника депутата»: Выпускники проекта встретились с народным депутатом Украины (ФОТО)

Встреча участников проекта «Школа помощника депутата» с народным депутатом Украины, руководителем межфракционного объединения «За Харьков! За Слобожанщину!» Валерием Писаренко состоялась вчера, 5 июля.



city.kharkov.ua

Организатором мероприятия выступил Молодежный совет при Харьковском городском голове. Встреча проходила в формате открытого диалога, и каждый присутствующий мог задать любой вопрос.

Слушателей школы интересовали вопросы не только городского, но и общенационального характера. На встрече с нардепом молодые люди затронули темы создания, развития и необходимости поддержки на национальном уровне независимых СМИ.

Кроме того, присутствующие узнали о новых законопроектах, которые рассматриваются сегодня в парламенте, и обсудили перспективы создания муниципальной полиции.

В завершение встречи Валерий Писаренко подчеркнул, что молодежные и общественные организации играют важную роль в развитии Харькова, который является уникальным примером для многих других областных центров Украины.

Напомним, проект «Школа помощника депутата» стартовал в Харькове 6 апреля. В нем приняли участие 80 молодых людей. Два месяца слушатели школы осваивали новые навыки и знания, посещали лекции, тренинги и мастер-классы, которые для них проводили депутаты и работники исполнительного комитета Харьковского горсовета. 13 июня в малом зале Харьковского городского совета были подведены итоги проекта - лучшим слушателям школы были выданы соответствующие сертификаты. Организатором проекта выступил Молодежный совет при Харьковском городском голове.