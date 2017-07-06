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06.07.2017  14:46   

«Школа помощника депутата»: Выпускники проекта встретились с народным депутатом Украины (ФОТО)

Встреча участников проекта «Школа помощника депутата» с народным депутатом Украины, руководителем межфракционного объединения «За Харьков! За Слобожанщину!» Валерием Писаренко состоялась вчера, 5 июля.


city.kharkov.ua
Организатором мероприятия выступил Молодежный совет при Харьковском городском голове. Встреча проходила в формате открытого диалога, и каждый присутствующий мог задать любой вопрос.
 
Слушателей школы интересовали вопросы не только городского, но и общенационального характера. На встрече с нардепом молодые люди затронули темы создания, развития и необходимости поддержки на национальном уровне независимых СМИ. 
 
Кроме того, присутствующие узнали о новых законопроектах, которые рассматриваются сегодня в парламенте, и обсудили перспективы создания муниципальной полиции.
 
В завершение встречи Валерий Писаренко подчеркнул, что молодежные и общественные организации играют важную роль в развитии Харькова, который является уникальным примером для многих других областных центров Украины. 
 
Напомним, проект «Школа помощника депутата» стартовал в Харькове 6 апреля. В нем приняли участие 80 молодых людей. Два месяца слушатели школы осваивали новые навыки и знания, посещали лекции, тренинги и мастер-классы, которые для них проводили депутаты и работники исполнительного комитета Харьковского горсовета. 13 июня в малом зале Харьковского городского совета были подведены итоги проекта - лучшим слушателям школы были выданы соответствующие сертификаты. Организатором проекта выступил Молодежный совет при Харьковском городском голове.
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  писаренко, совет, харьков, школа, помощник, депутат
 
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