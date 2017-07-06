06.07.2017 18:47

Зеркальные лабиринты и гигантская клумба - новые места для селфи в центре Харькова

14 необычных зеркальных боксов появились в сквере «Стрелка» и у главного городского парка отдыха - парка имени Горького.



dozor.kharkov.ua

Идея установить их пришла местным дизайнерам и как они говорят, она уже имеет положительные отзывы от горожан. Это некая новая необычная изюминка Харькова.

«Скажем так, это маленькая красота для души. Это отражение природы вокруг, в которой можно увидеть себя. Также молодежь делает селфи, это очень стильное направление. Можно поиграться с зеркалом и светом, когда солнышко светит, идет отражение, а вокруг красивая природа, ёлочки, деревья, цветы», - говорит заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

Зеркальные лабиринты могут появиться и в других знаковых местах Харькова, добавляет Андрей Дронь. Но когда и где это будут, пока не говорит, мол, горожане все сами увидят. Еще одной изюминкой, на фоне которой также вскоре можно будет сделать селфи, станет и гигантская клумба на Университетской горке. Букет из цветов, день ото дня все ярче вырисовывается на склоне.

«Очень сложная клумба, с большим наклоном. Очень трудоемкий процесс именно ручной работы. Используем большое количество механизмов, таких как вышки, потому что стоять на этой клумбе невозможно. После завершения все увидят её красоту, она не оставит равнодушным ни одного человека, который её увидит», - сообщает заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.