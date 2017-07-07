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07.07.2017  18:21   

В Харькове заработал онлайн-сервис для предпринимателей

Электронный сервис «Помощь предпринимателю» создан на сайте «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова».


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Консультационный онлайн-сервис открыт Департаментом административных услуг и потребительского рынка в рамках Программы поддержки развития предпринимательства города Харькова на 2012-2017 годы.
 
Главной задачей сервиса является предоставление в онлайн-режиме дистанционных консультаций и помощь предпринимателям в разработке бизнес-планов, организационных схем и технологий ведения бизнеса, инвестиционных проектов с учетом международных стандартов.
 
Консультации будут проводиться два раза в неделю: в понедельник и четверг, с 12:00 до 14:00 (в августе консультации будут проводиться по четвергам, с 12:00 до 14:00).
 
Подробнее с сайтом «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова» и возможностями различных сервисов на нем можно ознакомиться здесь
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сервис, предприниматель, харьков
 
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