07.07.2017 19:16

В Харькове – свадебный бум

175 браков за сутки в городе и 239 в регионе. Причиной тому стала сегодняшняя дата 07.07.2017.



dozor.kharkov.ua

Три семерки, скорее всего из-за них, говорят в ЗАГСах, количество молодоженов вдвое превысило обычную статистику.

«КП «Счастливый город» уже более пяти месяцев расписывает харьковчан и жителей области по пилотному проекту «Брак за сутки» и мы, конечно, ощутили по сегодняшней дате, что значит популярная дата. Если в среднем мы расписываем 3-5 пар в день, то сегодня более 10 пар, которые уже задолго до даты подали документы. Потому что в обычных ЗАГСах, государственных, мест на эту дату не было очень давно. Мы стараемся создать условия для пары, чтобы было комфортно им и их гостям. Мы расширяем площадки и стараемся предлагать разные локации для росписи. Расписаться по «пилоту» можно в любой точке города и в любое время суток. В этом и его прелесть», - сообщает директор КП «Счастливый город» Ольга Прудко.

По словам нумерологов этот день очень удачен для брака, но не благодаря семеркам. Чтобы узнать вибрацию дня, нужно сложить все цифры даты. 7.07.2017 в сумме дает 24, если сложить и эти цифры получится 6. То есть число дня - шестерка. В этом году этот день очень удачен благодаря планете Венера. Она выражает партнерство, гармонию и дипломатию. А чистая нумерология числа 6 - это семья, любовь и социум, умение договариваться, построение семьи и воспитание детей.

«Мы шли к этому очень долго, семь лет, как раз вот еще семерка одна у нас есть. Но решили спонтанно. Узнали, что есть вот такая служба и можно сделать свадьбу в этот день. Потому что в ЗАГСе запись за год была, невозможно было попасть. Но вот решили, что здесь так можно сделать и осуществить нашу мечту. Мы познакомились в институте еще на первом курсе, учились вместе, но он стеснялся целых 5 лет ко мне подойти. Через 5 лет решился и вот уже 7 лет мы вместе», - рассказывают молодожены Олег и Мария.

Именно любовь и доверие, говорят сотрудники ЗАГСов это именно то, что поможет в длинной супружеской жизни. А цифры, это лишь новомодный обычай, на который не стоит полагаться.