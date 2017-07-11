11.07.2017 13:15

Спасатели Харьковщины напоминают об опасности лесных пожаров

10 июля пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 16 раз выезжали на тушение сухостоя, хвойной подстилки и мусора.



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Суммарная площадь возгорания составила около 1 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с ним.

«Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, не провоцируйте пожара в природных экосистемах! Ведь чаще всего, они возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия, как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожар жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений», - говорят в пресс-службе ГСЧС.

В случае возникновения пожара необходимо немедленно обращаться в Службу спасения по номеру «101».