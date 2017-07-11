11.07.2017 12:45

В школах Харькова продолжают реконструировать стадионы

Реконструкцию стадиона, спортзала, фасада и столовой проводят в школе №58 в Московском районе.



dozor.kharkov.ua

Как сообщил директор учебного учреждения Александр Осипенко, школа была построена еще в 1970 году, поэтому стадион требовал реконструкции и был включен в городскую программу по реконструкции школьных стадионов, которую инициировал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. На месте старого стадиона планируется сделать более новый, современный спортивный комплекс.

По словам представителя подрядной организации Виталия Миргородова, на территории школы обустроят футбольное поле 20Х40 м с искусственным покрытием. «Сейчас делается площадка для футбольного поля, параллельно монтируется ограждение вокруг него, и рядом уже почти готова площадка для занятий воркаутом», - сообщил Виталий Миргородов.

Также здесь обустроят площадку для занятий баскетболом и футболом, установят современные тренажеры, столы для тенниса и реслинга.

Кроме того, в школе ведется ремонт столовой и фасада здания. Эти работы проводятся за счет средств городского бюджета. Их планируют завершить до 1 сентября. В целом в школе №58 обучается около 1 тыс. детей, 50 из них - вынужденные переселенцы. Поэтому учебному учреждению помогает правительственная благотворительная немецкая организация, которая профинансировала ремонт спортзала.