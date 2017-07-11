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11.07.2017  15:57   

Мастерам и дизайнерам этнической одежды предлагают принять участие в фестивале

Всеукраинский фестиваль-показ этнической и стилизованной одежды и аксессуаров «Аристократическая Украина» пройдет 22 июня в замке Радомысль на Житомирщине.


// Facebook

Фестиваль организован для популяризации культурных традиций Украины и развития культурных отношений между различными этносами и национальными меньшинствами страны.

В 2016 году в рамках показов фестиваля были продемонстрированы аутентичные наряды разных регионов Украины. Кроме того, в фестивале приняли участие представители Малайзии, Польши, Южной Кореи, которые также представили свою национальную культуру.

Во время фестиваля на территории историко-культурного комплекса Радомысль будет проходить ярмарка работ украинских дизайнеров и народных мастеров.

Подробности можно узнать на сайте и на странице в социальной сети.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  фестиваль
 
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